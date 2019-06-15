15.06.2019 17:40
Haberler»Güncel » Haber

AFAD'dan öğretmenlere eğitim tatbikatı

AFAD

Osmaniye'de, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü gönüllüsü öğretmenlere yönelik uygulamalı eğitim tatbikatı düzenlendi.

Osmaniye'de, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü gönüllüsü öğretmenlere yönelik uygulamalı eğitim tatbikatı düzenlendi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, eğitime katılan 24 öğretmen, yaralı kurtarma ve tırmanma eğitimi yaptı.
AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim alan öğretmenlerin, afet ve acil durumda arama ve kurtarma ekiplerine destek olacağını söyledi.
Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda da diğer öğretmenlere eğitim vereceğini ifade eden Bulut, şöyle konuştu:
"AFAD olarak gönüllü ağını genişletmek, kamu kurum ve kuruluşlarda, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında, vatandaşlarımız arasında gönüllü AFAD ekipleri oluşturabilmeyi amaçlıyoruz. AFAD gönüllüsü olarak, arkadaşlarımız aldığı eğitimler sonrası belki bir kişinin hayatını kurtaracaklar."
"32 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler verildi"
İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da kentin tehlikeli deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatarak eğitimin önemine dikkati çekti.
Öğretmenlere verilen temel afet bilinci eğitimlerinin devam edeceğini kaydeden Albak, şunları kaydetti:
"AFAD eğitmenlerince 32 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Kursu başarıyla tamamlayan ekip afet durumlarında ihtiyaç duyulduğu takdirde AFAD yanında arama kurtarma görevi yapacaktır. Kursun tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim."
Kaynak: AA
Osmaniye, AFAD, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:47 Tekirdağ'dan kısa kısa
17:46 Efsane futbolcu Şeref Has, son yolculuğuna uğurlandı (GENİŞ HABER)
17:46 Samsun'da kavga anı kamerada
17:46 Van'da budadığı ağaçta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
17:45 Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu
17:45 Yusuf ve Adulkadir, Trabzonspor'da kalıyor
17:45 Mamadou Samassa sağlık kontrolünden geçti