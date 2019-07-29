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AFAD'dan 'şüpheli posta' eğitimi

AFAD Erzurum İl Müdürlüğü, kargo şirketleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellere Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer(KBRN) silahlar ve maddeler ile şüpheli posta eğitimi verdi.

29.07.2019 16:01 AFAD'dan 'şüpheli posta' eğitimi
AFAD Erzurum İl Müdürlüğü, kargo şirketleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellere Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer(KBRN) silahlar ve maddeler ile şüpheli posta eğitimi verdi.
'KBRN gibi tehlikelere karşı, halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması' amacıyla farkındalık yaratmak için AFAD Erzurum İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki kargo şirketleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının KBRN Hizmet Grubu'nda yer alan personel için eğitim düzenledi.
Eğitime katılan personel ilk olarak KBRN ile ilgili sınava alındı. Ardından uzmanlar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditleri ifade ederek, geçmişten günümüze kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silahların kullanımı ile maddelerin çeşitleri ve bu maddelerin kasten ya da kazaen kullanılmaları durumunda ortaya çıkabilecek belirtileri anlattı. Eğitimde şüpheli postaların özellikleri de kaydedildi.  Katılımcılar, eğitim sonunda ikinci kez sınava alındı.



Erzurum, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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