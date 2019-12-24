Haberler » Güncel » AFAD'dan Trabzon'daki yangınlarla ilgili uyarı - Haber

AFAD'dan Trabzon'daki yangınlarla ilgili uyarı

Trabzon AFAD İl Müdürlüğü, tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

24.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:46 AFAD'dan Trabzon'daki yangınlarla ilgili uyarı
AFAD İl Müdürlüğü, tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilde güneyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve yangın tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Bacalardan çıkan kıvılcımlar, anız yakma gibi nedenlerin yangına sebebiyet verebildiğine işaret edilen açıklamada, tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmaması istendi.
Açıklamada, yangın, baca gazı zehirlenmesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Trabzon'un 11 ilçesinde toplam 37 noktada örtü yangını çıkmış, ekiplerin yapığı müdahaleler sonucu 22 noktadaki yangınlar söndürülmüştü.
İl genelinde 15 noktada ise kısmi olarak örtü yangınları devam ederken, ekipler bu yangınların da söndürülmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Trabzon, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:18   Sur'da yeniden inşa edilen evlerde sona doğru - - Haber
11:18   Sektör Temsilcileri, Çevirmen Adaylarına Medikal Çeviriyi Anlattı - Haber
11:18   Trafik güvenliğini tehdit etmeyen park halindeki araçlar otoparka çekilmeyecek - Haber
11:18   Antalya'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Haber
11:12   HATEM'den 25 Aralık mesajı - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
10:00   Adana'da eğitime sağanak engeli - Haber
09:50   YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Haber
09:38   Samsun Müftüsü'nden tartışılacak sözler: Piyangonun millisi olmaz, bu haramdır - Haber
24.12.2019 11:22:44