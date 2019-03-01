Afad'dan Tunceli'de Öğrencilere Temel Afet Eğitimi

Tunceli
'nin Ovacık
ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD
) düzenlenen "Deprem Haftası
" eğitimi programına katılan öğrenciler, hem eğlendi hem de afetler konusunda eğitim aldı.
Ovacık Kayak Merkezi
'nde, Ovacık Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
desteğinde gerçekleştirilen programında, AFAD eğitmenlerince öğrencilere deprem konusundaki teorik bilgilerin yanı sıra simülasyonda yapılan canlandırmalarla afetlerin oluşumu, nedenleri ve oluşturabileceği tahribat uygulamalı olarak anlatıldı.
Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı eğitimler kapsamında çocuklar ilk olarak 6 kişilik gruplar halinde AFAD deprem simülasyon tırında yapılan canlandırmayla deprem anında korunma yöntemleri hakkında bilgilendirildi.
Daha sonra ev ortamı şeklinde düzenlenmiş bölümde, AFAD personelince öğrencilere deprem sırasında neler yapılması gerektiği anlatıldı.
Eğitimlerin ardından kayak merkezinde öğrencilere yönelik oyun şenliği düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, öğrenciler kar üzerinde halat çekme, leğenle kayma, çuval ve kızak yarışları yaparak gönüllerince eğlendi.
Tunceli AFAD Müdürü Cem Erdoğan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliği "Deprem Haftası" dolayısıyla organize ettiklerini ifade ederek, "Ovacık'taki tüm okullarımızda afetlere yönelik temel eğitimlerimizi tamamladık. Buradaki amacımız çocuklarımızı Ovacık Kayak Merkezi'ne getirip kalplerine dokunmak oldu. Bu sayede onlara faklı bir Deprem Haftası yaşattık." dedi.
"Çocuklar bizim geleceğimiz"
AFAD olarak çocukların mutluluğuna ortak olduklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kayak, iple çekme, hentbol gibi etkinlikler yaptık. Ayrıca deprem simülasyon tırımızı da getirdik. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bu çocuklardan gelecekte bizim öğretmenlerimiz, doktorlarımız, mühendislerimiz ve yöneticilerimiz çıkacak. Kalplerine dokunup geleceğe dair güzel şeyleri inşa etmeye çalışıyoruz. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Onların da severek yapmasını sağlamaya çalışıyoruz."
Etkinliğe katılan öğrencilerden Yiğit Alpgöç de tüm okul olarak AFAD tarafından düzenlenen eğitime katıldıklarını belirterek, "Bizleri deprem hakkında bilgilendirdiler. Bunun dışında farklı eğlenceler de yaptık, voleybol
oynadık, halat çekme yarışı yaptık, kızak ve leğenlerle kaydık. Çok keyifliydi. Arkadaşlarımla çok eğlendim." diye konuştu.
Öğrenci Sidar Yılmaz ise AFAD'ın düzenlediği etkinlikte çok eğlendiğini söyledi.
Kayak merkezindeki etkinliğe, Ovacık Kaymakamı Selçuk
Haskırış, Ovacık Cumhuriyet Savcısı
Bahadır Topçugil, İlçe Emniyet Amiri Ergün Eroğlu, kurum amirleri ve öğrenciler ile öğretmenler katıldı.
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Kaynak: AA