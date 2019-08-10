AFAD'dan Vali Coşkun'a ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Serhat Bulut ve personellerini makamında kabul etti.

Coşkun, ziyarette İl Müdürü Serhat Bulut'tan AFAD gönüllülüğü projesi ve Afete Hazırlık Yılı'nın tanıtımı, işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

AFAD'ın kentte önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Coşkun, "Osmaniye'de kurumumuzun himayelerinde yürütülen çalışmaların yoğun bir şekilde devam etmesini istiyoruz. AFAD Gönüllülüğü projesine özellikle STK ve Üniversite öğrencilerinin katılımının ilimiz adına fayda ve süreklilik getireceğine, bu çalışmaların tüm gönüllülük çalışmalarına örnek olabileceğine inanıyoruz. Bu anlamda, AFAD personeline çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Serhat Bulut da afet durumlarında kendi ekipleriyle organize çalışacak gönüllüler oluşturmayı ve bunu yaygınlaştırmayı istediklerini dile getirdi.

Bulut, ziyaretin sonunda Vali Coşkun'a AFAD gönüllüsü forması ve yeleği verdi.

Kaynak: AA