Afad'dan "Yemen'e Umut Ol" Yardım Kampanyası

Kaynak: İHA

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, insanların açlıktan öldüğü Yemen için insani yardım kampanyası başlattı.Yemen'de 2015 yılında şiddetlenen çatışmalarda bugüne kadar 29 milyonluk ülke nüfusunun 22 milyonu yardıma muhtaç duruma gelirken, AFAD, Yemen'e Umut Ol" adlı yardım kampanyası başlattı. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, "5 milyon çocuk yetersiz beslenme, temiz suya ulaşımın olmaması, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Ülkede her 10 dakikada, 5 yaşından küçük bir çocuk, önlenebilir sebepler yüzünden, hayatını kaybediyor. Hiçbir çocuk açlıktan ölmemeli; ilaç bulunamadığı için annesiz kalmamalı. AFAD, Yemen'de vicdanları yaralayan bu insani krizin kurbanlarına destek olmak için bir yardım kampanyası başlattı. 'Yemen' yazıp 1866'ya göndererek 10 TL katkıda bulunabilir ya da AFAD internet sitesi üzerinden bağış yapabilirsiniz. Şimdi Yemenli çocuklara ve Yemen'e umut olma vakti! Bundan sonra her 10 dakikada bir çocuğun yaşama tutunabilmesi için" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK