Afad'dan Yıkımına Başlanan Statta Deprem Tatbikatı

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:04



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:04

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Sakarya'da, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük İl Afet ve Acil Durum müdürlüklerinin (AFAD) katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.Millet bahçesi projesi için Adapazarı ilçesinde yıkımı devam eden Sakarya Atatürk Stadı'nın bulunduğu alanda gerçekleştirilen tatbikata, 6 ildeki AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık, İtfaiye Müdürlüğü gibi çeşitli kurum ve kuruluşlardan 293 kamu personeli ve 60 AFAD gönüllüsü olmak üzere toplam 353 kişi katıldı.Olası bir afette tüm hizmet gruplarının uyum içerisinde etkili ve süratli müdahalesinin sağlanması, varsa eksiklerin hızlı biçimde giderilmesinin amaçlandığı arama ve kurtarma tatbikatında, senaryo gereği, Sapanca ilçesine, 6,8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrasında çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Polis ve askerlerin güvenlik önlemi almasının ardından AFAD ekipleri, arama cihazları ve köpeklerin yardımıyla enkaz altında kalan vatandaşların yerlerini tespit etti.UMKE, sağlık ve gönüllü kurtarma derneklerinin desteğiyle kurtarma çalışmalarına başlayan AFAD ekipleri, kısa sürede vatandaşları enkaz altından çıkardı.Gerekli çalışmaların ardından kurtarılan vatandaşlar, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulanslara taşındı.Bu arada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan araçlara hızla müdahale etti, karayolları ekipleri de temizlik ve asfalt çalışması yürüttü."Kurumların iş birliği kapasitesini geliştirmek istiyoruz"Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem Türkiye'nin hem de Sakarya'nın afetler açısından kritik bir bölgede olduğunu söyledi.Dolayısıyla bu tür tatbikatların önemli olduğunu aktaran Nayir, "Afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası tedbirlerimiz var. Afet müdahale planlarımızda da bunlar ayrıntılı olarak düzenlenmiş. 26 hizmet grubumuzda bunların her birine düşen görevler var. Bugünkü tatbikat da afet öncesinde yapılması gereken en önemli işlerimizden biri. Afet öncesinde kurumların iş birliği kapasitesini geliştirmek ve bilgileri uygulama noktasında bir davranış haline getirmek için bunlar önemli." diye konuştu.Sakarya İl AFAD Müdürü Hüseyin Kaşkaş da hedeflerinin TAMP ve Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi'nin (AYDES) uygulamasını görmek, olası bir afette tüm hizmet gruplarının tam uyum içerisinde afete etkili ve süratli müdahalesini sağlamak, varsa eksiklerin tespit edilerek telafi edilmesi olduğunu vurguladı.Tatbikatın, 353 kişi ve 49 araçla gerçekleştirildiğini aktaran Kaşkaş, "Allah, ülkemize, ilimize, hepimize sağlık, sıhhat, afiyet versin ama afet vermesin inşallah." ifadelerini kullandı.