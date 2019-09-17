Haberler » Güncel » Haber

AFAD'dan yüzük operasyonu

Zonguldak'ta parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD ekipleri yetişti.

17.09.2019 10:33AFAD'dan yüzük operasyonu
Zonguldak'ta parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, olay, şehir merkezinde yaşandı. Bir süre önce parmağına yüzük takan genç kadının bir süre sonra parmağı şişti. Şişen parmağındaki yüzüğü çıkartamayan talihsiz kadın başarılı olamayınca Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ancak burada da yüzük çıkartılamayınca AFAD ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede hastaneye gelen ekipler şişen parmaktaki yüzüğü keserek çıkarttı. Başarılı bir operasyonla yüzüğü parmağından çıkartılan kadın rahat bir nefes aldı. Genç kadın ve AFAD ekipleri yüzüğün çıkartılmasının ardından hastaneden ayrıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:04 NATO Saudi Aramco saldırısından endişeli
13:04 Sahil Güvenlik Komutanlığına personel alımı
13:04 Makamına halk otobüsüyle gitti
13:04 Teknofest'19 resmi açılışı yapıldı (3) (canlı yayın kaydı)
13:03 Hakkari Belediyesinden asfalt çalışması
13:02 Kavak HEM'de istişare toplantısı
13:02 Vali Toraman'dan Başyiğit ve Özçalık'a ziyaret