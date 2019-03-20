Afad Deprem Simülasyon Tırı KKTC'de

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren 'Deprem Simülasyon Tırı' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitsel faaliyetlerde bulunacak.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) işbirliğinde KKTC'ye gelen 'Deprem Simülasyon Tırı', 25 Mart'a kadar Lefkoşa, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve Girne bölgelerinde eğitsel faaliyetlerde bulunacak.'Deprem Simülasyon Tırı' eğitmenleri tarafından dün verilmeye başlayan eğitim Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde gerçekleştiriliyor. Öğrenci ve her yaş grubundan vatandaşlara açık faaliyetlerde, KKTC'de yaşanabilecek bir deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.Etkinlikte konuşan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, depreme karşı her zaman hazırlıklı olmanın önemine işaret ederek 7'den 70'e tüm personelin, tüm halkın bilgilenmesi ve bilinçlenmesini amaçladıklarını kaydetti. Karakoç, faaliyetlerin tüm ilçelerde gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.AFAD Eğitim Merkezi Eğitimcisi Alper Demir de, Sivil Savunma Teşkilatı ve AFAD arasında işbirliği protokolünün yıllardır devam ettiğini belirterek, simülasyon tırı hakkında bilgi verdi. Tırın iki bölümden oluştuğunu dile getiren Demir, tırın ön tarafında yangın simülasyonu ve orta bölümde de deprem simülasyonu bulunduğunu, yaklaşık değerlerde 4 farklı depremin simüle edilebildiğini aktardı.Gençlere, çocuklara, üniversite öğrencilerine, halka deprem anında ne yapmaları gerektiğini, nasıl hayatta kalacaklarını, deprem öncesinde alınabilecek tedbirleri ve deprem sonrasında alınabilecek tedbirlerin anlatıldığını söyleyen Demir, ne kadar çok kişiye ulaşılabilirse, eğitim verilebilirse mutlu olacaklarını ifade etti. - LEFKOŞA