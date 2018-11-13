13 Kasım 2018 Salı 18:51



13 Kasım 2018 Salı 18:51

- Deprem Simülasyon Tırından detayÖğrencilere deprem eğitimi verilmesiÖğretmenlere deprem eğitim verilmesiMardin AFAD Müdürü Davut Esen'in konuşması AFAD Deprem Simülasyon Tırı Mardin'de Mardin'de öğretmen ve öğrenciler Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin canlandırıldığı AFAD'ın simülasyon tırında hem teorik hem pratik eğitim aldı hem de deprem korkularını yenmeye çalıştı Mardin AFAD Müdürü Davut Esen: "Bugünden itibaren öğrencilerimize eğitim vermeye başladık. Bugün Yaklaşık bin 400 öğrenci ve 130 öğretmenimize afet eğitim verildi" MARDİN (AA) – Mardin'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı eğitimlerine başladı.Mardin Valiliği ve Mardin büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 15 temmuz demokrasi ve şehitler parkında öğrenci, öğretmen ve veliler, Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında deprem konusunda hem teorik ve pratik eğitim aldı.AFAD'ın deprem simülasyon tırında öğrenciler için Türkiye'de meydana gelen büyük depremler canlandırıldı. Tırda, afet bilicinin geliştirilmesi için öğrencilere deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında doğru davranış şekillerinin neler olduğu, uzmanlar tarafından anlatıldı.Daha sonda depremler canlandırılarak, tıra bindirilen öğrencilere hem pratik eğitim verildi hem de deprem korkularını yenmeleri sağlanmaya çalışıldı."İlk günde bin 400 öğrenci ve 130 öğretmene eğitim verildi"Mardin AFAD Müdürü Davut Esen, halkın afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla Deprem Simülasyon Tırı'nı 15 Kasım'a kadar Mardin'de eğitimlerin verileceğini söyledi.Uygulamalı eğitimin önemine işaret eden Esen, "Bugünden itibaren öğrencilerimize eğitim vermeye başladık. Bugün Yaklaşık bin 400 öğrenci ve 130 öğretmenimize afet eğitim verildi. Tırımız 15 Kasım akşamına kadar burada konuşlanacak. Bütün halımızı bu eğitimi almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.Deprem simülasyon tırındaki eğitimlerin herkese açık olduğu belirtildi.