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AFAD deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler için bilgilendirme videosu yayınladı

AFAD deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler için bilgilendirme videosu yayınladıANKARA - İstanbul Silivri'de yaşanan 5.

29.09.2019 19:38
AFAD deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler için bilgilendirme videosu yayınladı
ANKARA - İstanbul Silivri'de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem yaşananlar sonrasında AFAD deprem sonrasında sonrasında vatandaşları bilgilendirmek, deprem sonrası ve sırasında ne yapılması gerekenleri içeren bilgilendirici video paylaştı.
AFAD'ın yayınladığı bilgiler arasında;
-Çevrenizin ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin.
-Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın.
-Soba ve ısıtıcıları söndürün.
-Afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma bölgelerine gidin.
- Deprem sonrasında ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın.
AFAD deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler için bilgilendirme videosu yayınladı

İstanbul, Silivri, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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