AFAD deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler için bilgilendirme videosu yayınladı
ANKARA - İstanbul Silivri
'de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem yaşananlar sonrasında AFAD deprem sonrasında sonrasında vatandaşları bilgilendirmek, deprem sonrası ve sırasında ne yapılması gerekenleri içeren bilgilendirici video paylaştı.AFAD'ın yayınladığı bilgiler arasında;-Çevrenizin ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin.-Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın.-Soba ve ısıtıcıları söndürün.-Afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma bölgelerine gidin.- Deprem
sonrasında ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın.