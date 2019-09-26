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AFAD deprem sonrasında yapılması gerekenleri paylaştı

AFAD, İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşları bilgilendirmek ve deprem sonrası ne yapılması gerekenleri içeren bilgilendirici video paylaştı.

26.09.2019 16:29AFAD deprem sonrasında yapılması gerekenleri paylaştı
AFAD, İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşları bilgilendirmek ve deprem sonrası ne yapılması gerekenleri içeren bilgilendirici video paylaştı.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD vatandaşları bilgilendirici bir video yayınladı. Videoda deprem sonrasında nelerin yapılması gerektiğine ilişkin bilgilendirmeler yer aldı. O bilgiler arasında, "Çevrenizin ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin, Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın, soba ve ısıtıcıları söndürün. Afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma bölgelerine gidin. Deprem sonrasında ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın" uyarıları yer aldı. - ANKARA

İstanbul, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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