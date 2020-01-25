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AFAD: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı (2)

ÖLENLERİN SAYISI 22'YE YÜKSELDİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ'da 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

25.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:10AFAD: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı (2)

ÖLENLERİN SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, dün akşam 'ın ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ'da 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 1031'e çıktığı belirtildi. Ayrıca deprem sonrasında 397 artçı deprem meydana geldiği belirtilerek, Elazığ havaalanının çalışır durumda olduğu, haberleşme, elektrik ve doğal gaz altyapılarında herhangi bir sorun bulunmadığı ifade edildi.



Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

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