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AFAD: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1243 kişi yaralandı (4)

42 KİŞİ KURTARILDIAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra 401 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

25.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:10AFAD: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1243 kişi yaralandı (4)

42 KİŞİ KURTARILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra 401 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. sonrası 42 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığı belirtilirken, yaralı sayısının da 1243'e çıktığı ifade edildi. Ayrıca depremden sonra bölgeye 3 bin 699 arama-kurtarma personeli ve 554 araç sevk edildiği belirtilerek, profesyonel ekiplere destek vermek üzere 108 kişiden oluşan STK ve gönüllü ekiplerin alanda çalıştığı kaydedildi.

30 BİNA YIKILDI

Bu arada hasar tespit çalışmalarında, 'da 100, 'da 110, çevre illerde ise 40 olmak üzere 250 teknik personelin görev yaptığı ve yapılan çalışmalar sonucu 81 ağır hasarlı, 53 az hasarlı ve 30 (5 Elazığ, 25 Malatya) yıkık bina tespit edildidiği bildirildi.



Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

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