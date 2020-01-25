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AFAD: Depremde 29 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi yaralandı (5)

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 29 OLDUAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 20.00 sıralarında yaptığı açıklamada, 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, 14'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 462 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

25.01.2020 20:43 | Son Güncelleme: 25.01.2020 20:43AFAD: Depremde 29 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi yaralandı (5)

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 29 OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 20.00 sıralarında yaptığı açıklamada, 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, 14'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 462 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, " sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı, 43'e yükseldi. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 29 oldu. 1466 vatandaş ise depremden sonra hastanelere başvurdu" denildi.

72 BİNA YIKILDI

Açıklamada ayrıca, hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı ve 409'unun az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı.



Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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