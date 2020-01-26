AFAD: Depremde 29 kişi hayatını kaybetti, 1542 kişi yaralandı (7)

'ENKAZDAN SAĞ KURTARILAN KİŞİ SAYISI 44 OLDU'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.00'te yapılan açıklamada, deprem sonrası enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 44'e yükseldiğini duyurdu. AFAD'ın açıklamasında, yaşamını yitirenlerin sayısının 29 olduğu belirtilirken, yaralanan 1542 kişinin ise hastanelerde tedaviye alındığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, 72 binanın yıkıldığı, 514 binada ağır, 409 binada da az ve orta hasar meydana geldiği kaydedildi.

'3 BİNA ENKAZINDA KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR'

6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, 19'unun büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 533 artçı deprem olduğu açıklandı. Halen yıkılan 3 bina enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ şehir merkezinde halihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, AFAD koordinasyonunda 21 kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3733 personel, 3'ü Mobil Koordinasyon Merkezi olmak üzere toplam 554 araç,17 arama-kurtarma köpeği, 3 İHA, 1 helikopter ve 1 uçakla devam ediyor. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları, AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalıştırılmıyor."

Depremin ardından incelenen 1323 binanın 328'inin hasarsız olduğunun tespit edildiği de açıklamada yer aldı.