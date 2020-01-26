AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (11)

HASTANEYE BAŞVURAN KİŞİ SAYISI 1607

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.00'de yapılan açıklamayla depreme ilişkin güncel bilgileri paylaştı. AFAD'ın açıklamasında, enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 45, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 31 olduğu belirtildi. Açıklamada, depremden sonra 1607 kişinin ise hastanelere başvurduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, 76 binanın depremde yıkıldığı ve 645 binada ağır, 541 binada da orta ve az hasar bulunduğu kaydedildi. İncelenen 1521 binanın 347'sinin depremden hasar almadığı açıklandı.