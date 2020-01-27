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AFAD: Depremde 40 kişi hayatını kaybetti (2)

1008 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİAFAD tarafından 6.8'lik depremin vurduğu Elazığ'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 4 bin 46 kişilik personelin görev aldığını belirtildi.

27.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:32AFAD: Depremde 40 kişi hayatını kaybetti (2)

1008 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD tarafından 6.8'lik depremin vurduğu 'da, Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 4 bin 46 kişilik personelin görev aldığını belirtildi. Açıklamada, 1008 artçı deprem de meydana geldiği kaydedilerek, "Çalışmalarda toplam 45 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 40 oldu. Hastanelere başvuran 1607 vatandaştan 1523'ü taburcu edilirken 84 vatandaşımızın tedavisi ise devam ediyor. Şu ana kadar 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 1008 artçı deprem meydana geldi" denildi.



Türkiye, Elazığ, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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