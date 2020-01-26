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AFAD: Depremden sonra 1556 kişi hastanelere başvurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra 1556 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

26.01.2020 03:54 | Son Güncelleme: 26.01.2020 03:54AFAD: Depremden sonra 1556 kişi hastanelere başvurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü 'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra 1556 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, başkanlık tarafından bölgeye 9 bin 545 çadır gönderildiği, ihtiyaç duyulan diğer gıda ve yaşam malzemelerinin de depremzedelere ulaştırıldığı belirtildi.
Depremden sonra meydana gelen toplam artçı sayısının 599 olduğu kaydedilen açıklamada, 1556 kişinin hastanelere başvurduğu aktarıldı.
Daha önce yapılan açıklamada, 31 kişinin hayatını kaybettiği, enkazdan sağ kurtarılanların sayısının ise 45'e yükseldiği bildirilmişti.

Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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