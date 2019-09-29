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AFAD depremle ilgili bilgilendirme videosu yayınladı

İstanbul Silivri'de yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla video paylaştı.

29.09.2019 19:25AFAD depremle ilgili bilgilendirme videosu yayınladı
İstanbul Silivri'de yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla video paylaştı.

AFAD'ın yayınladığı bilgiler arasında şunlar yer alıyor:

"Çevrenizin ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin, elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın, soba ve ısıtıcıları söndürün, afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma bölgelerine gidin, deprem sonrasında ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın." - ANKARA

İstanbul, Silivri, Deprem, AFAD, Yaşam

Kaynak: İHA

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