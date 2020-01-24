Haberler » 3. Sayfa » AFAD ekipleri Elazığ'a sevk edildi - Haberler

AFAD ekipleri Elazığ'a sevk edildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından bölgeye 17 ilden AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

24.01.2020 23:21 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:26AFAD ekipleri Elazığ'a sevk edildi
'ın ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından bölgeye 17 ilden AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Elazığ'a çevre illerden AFAD ekipleri sevk edildi. Tokat'tan 8 kişilik 2 arama kurtarma teknisyeninden oluşan kurtarma ekibi malzemeleri araçlara yükleyerek yola çıktı. Tokat İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne Süleyman Yiğit, AFAD Başkanlığı koordinesinde 2 araçla 8 arama kurtarma ekibinin olay bölgesine görevlendirildiğini kaydetti. - TOKAT

Sivrice, Elazığ, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

25.01.2020 00:46:39