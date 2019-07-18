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AFAD ekipleri selde 40 vatandaşı kurtardı

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçesinde meydana gelen selde mahsur kalan 40 vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı.

18.07.2019 23:15 AFAD ekipleri selde 40 vatandaşı kurtardı
Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçesinde meydana gelen selde mahsur kalan 40 vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı. Dün akşamdan beri devam eden sağanak yağış nedeniyle Kocaali ve Karasu ilçelerinde sel meydana geldi. Sel sonrası bölgede mahsur kalan insan ihbarı alan AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, SASKİ, Jandarma ekipleri, İlçe Belediyeleri ve Gönüllü Arama kurtarma STK'ları bölgede kurtarma faaliyetine katıldı. Karasu İlçesi Maden deresinde, Kocaali İlçesi Şerbetpınar, Açmabaşı, Yanıksayvant, Süngüt ve Kuyumculu mevkilerinde mahsur kalan 40 vatandaş ekiplerce kurtarıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Kocaali, Karasu, AFAD, Güncel

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