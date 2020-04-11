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AFAD ekipleri yanan evin enkazında cenaze aradı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Araç ilçesinde önceki gün yanan evde öldüğü iddia edilen yaşlı adamın cenazesinin bulunması için AFAD ekipleri kum eleği ile arama yaptı.

11.04.2020 21:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:02
AFAD ekipleri yanan evin enkazında cenaze aradı
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu 'nun Araç ilçesinde önceki gün yanan evde öldüğü iddia edilen yaşlı adamın cenazesinin bulunması için AFAD ekipleri kum eleği ile arama yaptı. Yapılan arama bulunan kemik parçaları, incelenmek üzere Adi Tıp Kurumuna gönderildi.

Aşağı Ilıpınar köyünde önceki gün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, çıkan yangında 3 katlı 1 ev tamamen yanmıştı. 3 büyükbaş hayvanında telef olduğu yangında evde ikamet eden 88 yaşındaki Faik Sanık'ın da öldüğü iddia edilmişti.

Bunun üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ve Araç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte 88 yaşındaki Faik Sandık'ın enkaz altındaki cenazesine ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Yanan evin enkazı, kum eleğinden tek tek geçirilerek Faik Sandık'a ait cenaze arandı. Yapılan çalışmalar sonucunda Faik Sandık'a ait olduğu düşünülen kemik parçalarına rastlandı. Kemik parçalarının kime ait olduğu ve kesin ölüm sebebinin bilinebilmesi için Ankara Adli Tıp Kuruma gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Araç, AFAD, 3. Sayfa
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