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AFAD ekiplerinden öğrencilere eğitim

AFAD Şanlıurfa Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere bina güvenliği hakkında bilgi verdi.

21.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:02 AFAD ekiplerinden öğrencilere eğitim
AFAD Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere bina güvenliği hakkında bilgi verdi.
İl AFAD Müdürlüğü, merkez Haliliye ilçesindeki 2002 Vakıflar İlkokulunda düzenlediği "Bina güvenliği" konulu eğitimde, öğrencilere, başta deprem olmak üzere afetlerde yapılması gerekenleri anlattı.
Öğrencilere, "Afetle mücadelede ilk bilgi ve kavramlar, yapısal riskler, toplanma ve buluşma yerleri, yaşanan mekanlarda risklerin azaltılması, acil durum çantası hazırlanması, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet bilinci kültürü, çevredeki riskler" hakkında bilgiler verildi.
Afet ve acil durum çantasının içerisindekiler ile afet sırasında yapılması gerekenlerin uygulamalı gösterildiği eğitimlerde AFAD uzmanları öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
İl AFAD Müdürü Mahmut Sönmez, depremlerden korunmak için vatandaşların alması gereken önlemleri içeren bir eğitim düzenlediklerini belirtti.
Depremden önce kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirlerin de büyük önem taşıdığını ifade eden Sönmez, öncelikle kendilerini ve ailelerini korumak isteyen vatandaşların deprem öncesinde alabileceği basit ancak hayati önlemler bulunduğunu kaydetti.

Şanlıurfa, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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