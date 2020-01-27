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Elazığ'da 21'i 4'ün üzerinde toplam 948 artçı deprem meydana geldi

AFAD, cuma akşamı meydana gelen ve 39 vatandaşımızın hayatına mal olan 6,8'lik depremin ardından 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 948 artçının meydana geldiğini duyurdu.

27.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:34

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 948 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişinin enkazdan kurtarıldığı, 39 kişinin ise hayatını kaybettiği hatırlatılarak, deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 kişiden 1516'sının taburcu edildiği kaydedildi.

BÖLGEYE 24 BİN ÇADIR, 26 BİN YATAK DAĞITILDI

Bölgeye toplam 24 bin 402 çadır, 26 bin 501 yatak, 62 bin 963 battaniye ve 3 bin 651 ısıtıcı ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, 34 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorbanın depremden etkilenen vatandaşlara dağıtıldığı aktarıldı.

30 MİLYON TL BAĞIŞ TOPLANDI

Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyasında, 5 milyon 312 bin 85 lirası kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarında, 25 milyon 252 bin 280 lirası ise SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım toplandığı bildirildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 948 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi.

Elazığ şehir merkezinde, bir bina enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla çalışmaların sürdüğüne işaret edildi.

AFAD Başkanlığının, gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ Valiliği emrine 3 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 3 milyon lira olmak üzere toplam 6 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdiği vurgulandı.

HASAR TESPİTİ YAPILAN BİNA SAYISI 2 BİN 945'E YÜKSELDİ

Açıklamada, Elazığ ve Malatya'da incelenen 2 bin 945 binadan 87'sinin yıkıldığı, bunlardan 1287'sinin ağır hasar aldığı, 56'sının orta ve 876'sının az hasarlı olduğu, acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği, 627 binanın ise hasar görmediği kaydedildi.

AFAD Başkanlığının, bölgeye 305 tır ile yardım ulaştırdığı bildirilen açıklamada, AFAD koordinasyonunda toplam 6 bin 436 gıda kolisinin sevk edildiği duyuruldu.

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Elazığ'da 21'i 4'ün üzerinde toplam 948 artçı deprem meydana geldi

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Kaynak: AA


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