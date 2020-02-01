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AFAD, Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki depremin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı

AFAD, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı.

01.02.2020 20:36 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:50

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 24 Ocak'ta meydana gelen 'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK 2. DEPREM GÖZLEM AĞI

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AFAD İzleme ve Değerlendirme Merkezinin, Avrupa'nın en büyük ikinci deprem gözlem ağına sahip olduğu bildirildi.

DEPREMLERİN 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI

Paylaşımda AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından ölçülen depremlerin 3 boyutlu görüntüsüne yer verildi.

Sivrice'de meydana gelen 24 Ocak'taki 6,8 büyüklüğündeki deprem ile 31 Ocak'a kadar meydana gelen 1679 depreme ait üç boyutlu görüntünün yer aldığı 1 dakika 6 saniye sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak akşamı 20:55'ye meydana gelen depremde 41 vatandaışımız hayatını kaybetmişti.

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AFAD, Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki depremin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı

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Kaynak: AA


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