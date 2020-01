AFAD: "Elazığ ve Malatya'da iyileştirme çalışmaları devam ediyor"

AFAD, Elazığ-Sivrice merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki depremzedelerin hayatlarını normale döndürmek amacıyla yürütülen iyileştirme çalışmalarının kesintisiz devam etmekte olduğunu duyurdu.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, "Bölgede, büyüklüğü 4,0'ın üzerinde 22, toplamda 1.659 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış, 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarılmıştır. Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.561'i taburcu edilirken, 4'si yoğun bakım altında olan 46 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Deprem bölgesinde bulunan 39.460 binanın hasar tespit çalışmaları tamamlanmış; 584 binanın yıkıldığı, 6.845 binanın ağır hasarlı olduğu belirlenmiştir." denildi.AFAD Acil Yardım Ödeneği 14 Milyon TL'ye ÇıkarıldıAçıklamada şöyle devam etti: "AFAD Başkanlığı, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 7 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 7 milyon TL olmak üzere toplam 14 milyon TL acil yardım ödeneği göndermiştir. Milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 58.642.922 TL, SMS sisteminde 27.827.740 TL olmak üzere toplam 86.470.662 TL yardım toplamıştır.212 Bin Öğün Sıcak Yemek DağıtıldıYürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 148.297 öğün, Malatya'da 64.400 öğün olmak üzere toplam 212.697 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edilmiştir.39.460 Binanın Hasar Tespit Çalışması TamamlandıHasar tespit çalışmaları sonucunda, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta şuana kadar incelenen 39.460 binadan 584'ünün yıkıldığı, 6.845'inin ağır hasar aldığı, 1.207'sinin orta ve 14.389'unun az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 235 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 14.317 binanın ise hasarsız olduğu tespit edilmiştir.Bağış Yapmak İsteyen Vatandaşlarımızın Dikkatine!Vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yapılması Cumhurbaşkanlığımız tarafından uygun görüldüğünden, yardım yapma taleplerini karşılayacak SMS ve hesap numaraları bulunmaktadır. Vatandaşlarımız, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilmektedir. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ile PTTBank'ın aşağıdaki hesap numaralarına istedikleri tutarda yardım yapabilmektedir.T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİTL : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204USD : TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205EURO : TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206Banka Swift Kod No : TCZBTR2ATÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİTL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92Banka Swift Kod No : TVBATR2ATÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.BAKANLIKLAR ŞUBESİTL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93Banka Swift Kod No : TRHBTR2APTTBANK DEPREM POSTA ÇEKİ HESABI: 1866Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir." - ANKARA