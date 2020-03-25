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AFAD gönüllüleri, 78 yaşındaki kadının faturalarını yatırıp, ilaçlarını aldı

KONYA'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki AFAD gönüllüsü gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Zeytin Çelik'in (78), elektrik faturasını yatırıp, ilaçlarını alarak evine götürdü.

25.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:35
AFAD gönüllüleri, 78 yaşındaki kadının faturalarını yatırıp, ilaçlarını aldı

KONYA'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki AFAD gönüllüsü gençler,  koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Zeytin Çelik'in (78), elektrik faturasını yatırıp, ilaçlarını alarak evine götürdü. Gönüllü gençler Çelik'in, Almanya 'daki kızıyla cep telefonuyla görüntülü olarak konuşmasını da sağladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulananlar için sokağa çıkmamaları yönündeki genelgesinin ardından tüm kentlerde olduğu gibi Konya 'da da 'Vefa Sosyal Destek Grubu', vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Gruptaki AFAD gönüllüsü gençler, yalnız yaşayan şeker hastası Zeytin Çelik'in elektrik faturasını ödeyip, ilaçları eczaneden alarak evine götürdü. Gençler ayrıca, Çelik'in Almanya'daki kızıyla cep telefonuyla görüntülü olarak konuşmasını sağladı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Almanya, Zeytin, Konya, AFAD, Güncel

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