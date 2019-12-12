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AFAD gönüllüleri tanışma toplantısında bir araya geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan "AFAD Gönüllüğü Projesi" kapsamında Bayburt'ta projeye katılan gönüllüler tanışma toplantısında bir araya geldi.

12.12.2019 08:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:53AFAD gönüllüleri tanışma toplantısında bir araya geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan "AFAD Gönüllüğü Projesi" kapsamında 'ta projeye katılan gönüllüler tanışma toplantısında bir araya geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "AFAD Gönüllüğü Projesi" kapsamında Bayburt AFAD Müdürlüğüne katılan gönüllüler için öğretmenevinde tanışma toplantısı düzenlendi. AFAD gönüllüğü projesi ile gönüllülerin afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma gibi afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplumun afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilmesi hedeflenecek. Bayburt İl AFAD Müdürü Adil Arslan yaptığı açılış konuşmasında proje hakkında bilgiler vererek, projenin amacının yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmek olduğunu söyledi.

Öte yandan AFAD gönüllülerinin birbirlerini tanımaları ve kaynaşmaları amacıyla 17 Aralık'ta Baksı Müzesine gezi düzenlenecek. - BAYBURT

Bayburt, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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