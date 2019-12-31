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AFAD gönüllüleri tanışma toplantısında bir araya geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) başlatılan Gönüllülük Projesi kapsamında AFAD gönüllüsü olanlar, tanışma toplantısında bir araya geldi.

31.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:44 AFAD gönüllüleri tanışma toplantısında bir araya geldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) başlatılan Gönüllülük Projesi kapsamında AFAD gönüllüsü olanlar, tanışma toplantısında bir araya geldi.
AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, tüm gönüllülere teşekkür ederek, gönüllü olmanın ve olaylara bilinçli müdahelenin önemine değindi.
AFAD İl Müdürü Gültekin Genç tarafından AFAD'ın görevleri ve AFAD gönüllülerinin sorumluluklarının anlatıldığı sinevizyonun ardından sona eren etkinliğe Aydın'ın yanı sıra AK Parti Adana Milletvekili Şükrü Erdinç ve Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Kocaispir de katıldı.

İçişleri Bakanlığı, Adana, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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