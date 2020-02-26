Haberler » Güncel » AFAD gönüllülerine eğitimi verildi - Haber

AFAD gönüllülerine eğitimi verildi

Bilecik'te Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllülerine eğitimi verildi.

26.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:31AFAD gönüllülerine eğitimi verildi
'te Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllülerine eğitimi verildi.

Bilecik Gençlik ve İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde 'Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Kullanılan İpler' ve 'Düğümler' konulu 2 saatlik eğitim düzenlendi. AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, bugün itibariyle Bilecik'te 187 AFAD gönüllüsü bulunduğunu anlatarak, "İlimizde bulunan AFAD gönüllülerinin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla, temel ip düğümleri, ip kullanımı, ip çeşitleri ve yardımcı ekipmanların kullanımı uygulamalı olarak eğitimi verildi. Bu eğitime 47 AFAD gönüllüsü katıldı. Burada amaç AFAD gönüllülerinin yetkinliklerinin eğitimler, faaliyetler ve tatbikatlarla geliştirilmesini sağlamak. AFAD gönüllülerinin gücünü harekete geçirerek, afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek. Afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlamak. Toplumda gönüllülük bilincini yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak" dedi. - BİLECİK

Bilecik, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
26.02.2020 11:44:00