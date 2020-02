AFAD gönüllülerine 'Gönüllü' amatör telsiz eğitimi

Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği tarafından, AFAD gönüllülerine yönelik, derneğin gönüllüleri tarafından verilen amatör telsiz eğitimleri devam ediyor.



1996 yılında izcilik adı altında kurulan Türkuaz, 1999 Marmara Depreminin ardından gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerine de başladı. Bölgedeki boğulma olayları, akarsu, sel ve afetlerde, dağda mahsur kalmalar gibi olaylara da gönüllülük esasına dayanarak müdahale eden Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri, AFAD gönüllüleri içinde yine gönüllü olarak amatör telsiz eğitimi vermeye başladı. 330 kişilik gruba haftanın belirli gün ve saatlerinde eğitim veren Türkuaz Arama Kurtarma Gönüllüsü ve Amatör Telsiz Eğitmeni Yavuz Altıntop; "Amatör telsizcilerde acil afet durumlarındaki AFAD gönüllülerinin amatör telsizci olması için eğitimlerini veriyoruz. Bu eğitimler gönüllü oluyor, kesinlikle ücret yok. Bu kişiler acil afet durumlarında, olağanüstü hallerde acil afetle ilgili çalışma yapan kuruluşlara haberleşme desteği vermek üzere bu insanları yetiştiriyoruz. Toplamda eğitim verdiğimiz kişi sayısı 330'dur. Bu kursiyerlerimiz uluslararası düzeyde amatör telsizci olacaklar. Lisanslarını aldıktan sonra a, b veya c sınıfı amatör telsizci olacaklar. Acil ve afet durumlarında ülkemizin ihtiyacı olan telsiz operatörlerini ve haberleşme desteğini bu insanlar sağlayacaklar. 1999 depreminde acil afet durumlarında depremin nerede olduğunu sadece amatör telsizciler sayesinde öğrendik. Diğer depremlerde de amatör telsizcilerden yardım aldık. Bizim kullandığımız telsizler hiçbir şekilde acil afet durumlarında susmaz. Telekomünikasyon bu tip durumlarda susar ama telsizlerde her seferinde 'İmdat' çağrısı yapılabilir" ifadelerini kullandı.



"Eğitimlerimiz devam edecek"



Türkuaz Doğa Sporları, Arama Kurtarma Derneği Eğitmeni ve operasyon Sorumlusu Deniz Temel de, "Derneğimiz 1996 yılında Kayseri'de izcilik adı altında kurulmuş bir dernektir. Derneğimiz, ilerleyen zamanlarda 1999 Marmara Depremi ile arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştır. Kayseri ve bölgesinde boğulma olayları, akarsu, sel ve afetlerde, dağda mahsur kalmalar gibi olaylara müdahale ediyoruz. Dernek bünyemizde gönüllümüz Yavuz Altıntop ile böyle bir projeyi başlattık. Eğitimlerimize şuanda katılan 330 kişi var. Bu eğitimler her akşam olmak üzere 2 gruba 2 saat eğitim veriliyor. Bundan sonra da eğitimlerimiz devam edecek. Bizim derneğimiz gönüllülerden oluşan bir ekip. Görev alan bütün arkadaşlarımızda gönüllü olarak hizmet veriyorlar. Burada amatör telsizcilik eğitiminde de arkadaşlarımız gönüllü olarak hizmet veriyor. Havaların ısınmasıyla beraber dağcılık, su altı ve akarsu eğitimlerimizde devam edecek" dedi.



Eğitime katılan AFAD gönüllüleri ise, eğitimlerden çok memnun olduklarını söyleyerek, Türkuaz Arama Kurtarma Gönüllülerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA