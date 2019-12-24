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AFAD gönüllülerinin Bursa gezisi

Bilecik'teki AFAD gönüllüleri afet öncesi, sırası ve afet sonrasındaki süreçlere katkılarını artırarak kapasitelerini geliştirmek amacıyla Bursa Afet Eğitim Merkezi'ne gezi düzenledi.

24.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:05 AFAD gönüllülerinin Bursa gezisi
'teki AFAD gönüllüleri afet öncesi, sırası ve afet sonrasındaki süreçlere katkılarını artırarak kapasitelerini geliştirmek amacıyla Afet Eğitim Merkezi'ne gezi düzenledi.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Bilecik AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda 45 AFAD gönüllüsüne ilk yardım, deprem sarsma tablası ve simülasyon sistemi, yangın söndürme simülasyon sistemi, duman simülasyon sistemi, rüzgar/fırtına simülasyon odası, heyelan ve sel simülasyon odası, otel yangın kaçış hologramı, karbon monoksit zehirlenme simülasyonunda eğitimler uygulamalı olarak verilerek eğitim sonrası enkaz koridoru ve açık sergi alanı da gezilerek Bursa Afet Eğitim Merkezi'nde gönüllü eğitimi tamamlandı. - BİLECİK

Bilecik, Bursa, AFAD, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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