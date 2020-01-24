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AFAD: Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemeli

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.

24.01.2020 22:46 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:46AFAD: Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemeli

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 'ın ilçesinde meydana gelen depremin ardından yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor" denildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. AFAD, gelişmeleri aralıksız takip etmektedir."



Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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