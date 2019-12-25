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AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Twitter hesabından Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırılarından kaçan sivillerin yaşadığı zor koşullara ilişkin video paylaştı.

25.12.2019 21:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:46 AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) hesabından Suriye'nin kentinde rejim güçlerinin saldırılarından kaçan sivillerin yaşadığı zor koşullara ilişkin paylaştı.
"İdlib'de rejim güçlerinin saldırılarından kaçan sivillere yönelik insani yardımlarımız devam ediyor." başlığıyla paylaşılan videoda, zor koşullarda yaşamını sürdüren Suriyelilere, AFAD tarafından yapılan insani yardımların görüntülerine yer veriliyor.
Görüntülerde ayrıca AFAD personelince çadır kurulması, battaniye ve gıda kolisinin dağıtılması da yer alıyor.

Twitter, İdlib, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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