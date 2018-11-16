Afad İl Müdürleri Sakarya'da Çadır Kurdu - Sakarya

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Başkanı Mehmet Güllüoğlu
'nun katılımıyla düzenlenen "AFAD İl Müdürleri Toplantısı" Sakarya
'da başladı. Sapanca
ilçesindeki Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya, AFAD'ın 81 il müdürü katıldı. Güllüoğlu başkanlığındaki toplantıda il müdürlerine çeşitli sunumlar yapıldı.
Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD'ın hayatın içinde bir kurum olduğunu söyledi.
Günlük kazalardan büyük ölçekli afetlere kadar her türlü arama kurtarmanın görevleri olduğunu belirten Güllüoğlu, "Kaza veya afetlere müdahale edip sonrasında iyileştirilmesi için çalışıyor hem de afet öncesi risk ve zararları azaltmaya odaklanıyoruz." diye konuştu.
Sapanca'daki arama kurtarma birlik alanında kurulan çadırlarda iki gün sürecek toplantı icra edeceklerini aktaran Güllüoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Birkaç günümüzü burada geçireceğiz. Biz kendimizi diri tutan bir organizasyonuz. Çalışanlarımız ve idarecilerimizle diriliği korumak için bunu yapıyoruz. AFAD'ın güzel bir teşkilatı var, 6 bin civarındaki çalışanıyla hem arama kurtarma hem de mühendis kadrosuyla afetleri anlama, müdahale etme kapasitesi anlamında bunu devamlı geliştirmeye çalışıyoruz."
Güllüoğlu,Sakarya,AFAD