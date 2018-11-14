Afad'ın Acil Yardım İmkanı Arttı

AFAD Aydın
İl Müdürlüğünün acil yardım imkanı, yeni gönderilen 10 konteyner insani yardım malzemesiyle arttı.
AFAD Aydın İl Müdürlüğüne Denizli
, Muğla
ve İzmir
'den 10 konteyner insani yardım malzemesi, PTT
aracılığıyla getirildi.
Getirilen konteynerleri yerinde inceleyen Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay
, "Konteynerler yerlerine yerleştirildi. Gönül istemez ama bir afet halinde 360 haneli bir köyü kurabilecek kapasitemiz olmuş oldu." dedi.
AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman da kapasitelerinin arttığını vurgulayarak, "Konteynerlerde 360 yastık, çarşaf, bin 920 battaniye, bin 80 rulo yatak, 360 çadır, mutfak malzemeleri yer alıyor. İnşallah bu malzemeleri kullanma gereği duymayız ama ihtiyaç olunca da hazırız. Kapasitemizi daha da arttıracağız." diye konuştu.
Konteynerlerin getirilmesini PTT Aydın Başmüdürü İbrahim Barutçu da takip etti.
PTT,Aydın,AFAD
14 Kasım 2018 Çarşamba 20:22