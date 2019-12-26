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AFAD'ın canlı arama ve iz takip köpeği 46'ya yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yürütülen "Köpekli Arama Timleri Programı" kapsamında eğitim verilen köpeklerle birlikte kurumun canlı arama ve iz takip köpeği sayısı 46'ya ulaştı.

26.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:24 AFAD'ın canlı arama ve iz takip köpeği 46'ya yükseldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yürütülen "Köpekli Arama Timleri Programı" kapsamında eğitim verilen köpeklerle birlikte kurumun canlı arama ve iz takip köpeği sayısı 46'ya ulaştı.
Köpekli Arama Timi Çalışma Kursu'nu başarıyla tamamlayan 22 canlı arama ve 5 iz takip köpeği için, AFAD Müdürlüğünde sertifika töreni düzenlendi.
AFAD Başkan Yardımcısı Hamza , burada yaptığı konuşmada, 2019'da başlatılan Gönüllülük Projesi kapsamında 50 bin gönüllü başvurusu alındığını söyledi.
Projenin devam ettiğini dile getiren Taşdelen, "2020 yılı için gönüllü sayımızın 200 bini geçmesini planlıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de yeteri kadar gönüllü olacak ve o gönüllüler AFAD tarafından eğitilecek. Gönüllüler belirli bir seviyeye çıkartılarak, bulundukları coğrafyada ilk müdahaleyi yapmaları sağlanacak." dedi.
Taşdelen, 22 canlı arama ve 5 iz takip köpeğinin envantere katılmasıyla kurumdaki köpek sayısının 46'ya yükseldiğine işaret etti.
AFAD'ın daha önce sertifikalandırılmış iz takip köpeği bulunmadığını belirten Taşdelen, şunları kaydetti:
"Bu eğitim sayesinde sertifikalandırılmış iz takibi yapabilecek 5 köpeğimiz envantere eklenmiş oldu. Hedefimiz her ilde bir canlı arama köpeği bulunmasıdır. Köpek yetiştirme süreci ve eğitimi çok özeldir. Bu, biraz meşakkatli ve zor bir süreç. Köpekler, insanoğlunun yapamayacağı kabiliyetlere sahip olduğu için envanterimizde mutlaka olması gereken bir yapı taşıdır."
Samsun Valisi Osman Kaymak ise AFAD'ın gerek Türkiye'de gerekse dünyada önemli işler yaptığını vurgulayarak, "Afetler esnasındaki ölümleri azaltmak için canlı arama ve iz takip köpeklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç zorlu eğitimlerle karşılanmaktadır." diye konuştu.
Konuşmaların ardından, kursu başarıyla tamamlayan köpekler için sertifika verildi. Daha sonra köpeklerin gösterisi sunuldu.

Taşdelen, Samsun, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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