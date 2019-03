Afad'ın "Özge Ablası" 7 Gün 24 Saat Teyakkuzda

Kaynak: AA

ONUR ORHAN - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü olarak görev yapan Özge Aktaş Panta, doğal afetlere anında müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat teyakkuz halinde çalışıyor.Kadınların hayatta her işi başarabileceğini göstermek için zor bir meslek tercihi yapanlardan biri de Özge Aktaş Panta.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) Türkiye'nin tek kadın birlik müdürü olarak görev yapan Panta, doğal afetlerde insanlara yardımcı olmak için çoğunluğu erkeklerden oluşan ekibiyle her an tetikte bekliyor.Göreve gittiğinde 3 yaşındaki kızı, eşi ve ailesinden ayrılmak zorunda kalan Panta, insanların ailelerine sağ salim kavuşabilmesi için gece gündüz demeden çalışıyor."En önemli nokta sevmek"AFAD Birlik Müdürü Panta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alışkın olmadığı bir mesleği tercih ettiği için başlangıçta çok zorlandığını, fakat arama kurtarma faaliyetleri sırasında bir aileye evladını sağ salim teslim etmenin nasıl bir duygu olduğunu hissettikten sonra mesleğinin kendisi için daha önemli hale geldiğini anlattı.Bir kadın olarak bu mesleği yapmanın çok zor olduğunu ifade eden Panta, "7/24 teyakkuz halinde olmanız lazım, 7/24 ulaşılabilir olmanız çok önemli. Aileniz var, çocuğunuz var, zorluklar yaşıyorsunuz ama burada da tabii eş ve aile desteği devreye giriyor. O yüzden eşimin de desteğiyle şu anda görevimi başarılı şekilde devam ettirmeye çalışıyorum." diye konuştu.Panta, bütün olaylarda afetzede yakınlarının kendi yakınları gibi olduğuna işaret ederek, bir kadın olarak bu konuda işinin çok daha zor olduğunu vurguladı.Duygusal açıdan kendisini çok fazla zorlayan durumların yaşandığını aktaran Panta, "Bütün görevlerde zorlanıyoruz. Bir anne olarak özellikle duygusal açıdan bizi yıpratan görevler oluyor. Tabii o evladı aileye teslim etmek, bambaşka bir duygu olduğu için de görevimizi yerine getiriyoruz." dedi.İşini severek yaptığını dile getiren Panta, "11 birlik müdürlüğümüz var ve bir tanesinin birlik müdürü kadın. Bu nedenle tabii ki zor geldiği zamanlar oldu ama her zaman da diyorum cesur olmak gerek. Kendine güvenmek gerekiyor. 'Kadın yapamaz ya da onun işi değil.' gibi ön yargıları unutmak ve bakış açımızı değiştirmek çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.Kızının ilk söylediği kelimelerden biri: "AFAD"Kadın olarak aileyi bırakmanın çok zor olduğunu, fakat görev yerine gittikleri andan itibaren başka hiçbir şeyin akıllarına gelmediğini anlatan Panta, insanlara yardım etmek için evi ve aileyi biraz unuttuklarını kaydetti.Panta, 3 yaşındaki kızının daha küçük olduğu için gece gündüz nereye gittiğini pek anlamlandıramadığını ifade ederek, şunları kaydetti:"Ama kendisine afet ve acil durumlarla ilgili bir işte çalıştığımı ve diğer insanlara yardım etmek, diğer çocukları ailelerine kavuşturmak için gitmem gerektiğini anlatıyorum. O da bence anlayışla karşılıyor. İlk söylediği kelimelerden bir tanesi 'AFAD' oldu. Bir yaşında bile değildi, benim kıyafetimi gördüğü zaman, 'Anne AFAD, anne AFAD' diyordu. Anne nerede çalışıyor? AFAD'da. Artık acil durumlarla ilgili bir işte çalıştığımın da farkında. Hoşuna gidiyor."Amirlerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Panta, insanların kadın birlik müdürü görünce şaşırdığını, çok tebrik aldığını, bunun da kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.Panta, kadınlara cesur olmaları ve kendilerine güvenmeleri tavsiyesinde bulundu.