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AFAD, Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan tır şoförlerine kumanya dağıttı

AFAD tarafından, günlerdir Bulgaristan tarafında oluşan kuyruk nedeniyle bekledikten sonra Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan tır şoförlerine kumanya dağıtıldı.

24.03.2020 23:53 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:55
AFAD tarafından, günlerdir Bulgaristan tarafında oluşan kuyruk nedeniyle bekledikten sonra Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye 'ye giriş yapan tır şoförlerine kumanya dağıtıldı.
AFAD Müdürü Ali Altındal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sınır kapılarından tır geçişlerinin kontrollü şekilde sağlandığını söyledi.
Altındal, Bulgaristan'daki 40 kilometrelik kuyruk nedeniyle uzun süredir Türkiye'ye gelmek için bekleyen ve sonunda yurda giriş yapan tır sürücülerine Edirne Valiliği koordinesinde kumanya dağıttıklarını bildirdi.
Konsolosluk görevlileri aracılığıyla hala kuyrukta bekleyen sürücülere de kumanya dağıtımlarının olduğunu ifade eden Altındal, "Edirne Valiliğimiz himayelerinde tırcılarımıza kumanya ulaştırarak onların bu mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım elini sınır kapımızın diğer tarafına kadar uzatmaya çalışıyoruz." dedi.
Almanya'dan gelen tır şoförü İsmail Aksel, Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı önünde 40 kilometrelik kuyruk olduğunu belirterek, "3 gündür kuyruktaydım yeni geçtim, uzun süre bekledik sıkıntı çektik. Kumanya için teşekkür ederiz." diye konuştu.
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AFAD, Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapan tır şoförlerine kumanya dağıttı

Kaynak: AA

Etiketler : Bulgaristan, Türkiye, AFAD, Güncel

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AFAD, Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan tır şoförlerine kumanya dağıttı

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