Afad Kar Nedeniyle Yolda Mahsur Kalan 7 Kişiyi Kurtardı

Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 7 kişi, Kocaeli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekiplerince kurtarıldı.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hafta sonu Kartepe'de araçlarıyla yolda mahsur kalan iki grubun kurtarılması için çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.
Kuzuyayla bölgesinde cumartesi günü saat 02.55'te 5 gencin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine intikal ettiği belirtilerek, Ergün Ç, Önder Y, Artun T, Erkan Y. ve Alp A'nın içinde bulunduğu aracın AFAD'ın 8x8 amfibik müdahale aracıyla saplandığı yerden çıkarıldığı ifade edildi.
Pazar günü ise saat 21.30'da yine Kuzuyayla bölgesinde 2 gencin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçildiği aktarıldı.
AFAD ve jandarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Olay yerine ulaşan ekipler, Selçuk
O. ve Olcay Ö. isimli gençlerin araçlarının ana yoldan 5 kilometre içeride tali yolda kara saplandığını tespit etti. Vinç yardımıyla güvenli bölgeye çekilen araç içindeki gençler, donmaktan çok korktuklarını ifade ederek AFAD ve jandarmaya teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.
Kocaeli,Kartepe,AFAD
Kaynak: AA