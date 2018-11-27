Afad Keçileri Kurtardı

Van
'ın İpekyolu
ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi Van Afet ve Acil Durum (AFAD
) ekiplerinin filmleri aratmayan kurtarma çalışmasıyla kurtarıldı.
İpekyolu ilçesine bağlı Sarmaç Mahallesi kırsalında Erek Dağı civarında küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban, metrelerce yükseklikteki kayalıklarda 3 keçisinin mahsur kaldığını fark etti.
Kendi çabasıyla keçileri kurtaramayan çoban, durumu AFAD ekiplerine bildirmesi üzerine arama kurtarma ekipleri kısa sürede keçileri mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler oldukça yüksek olan kayalıklarda hem kendi hem de keçilerin can güvenliğini sağlamak için halatlarla keçilerin mahsur kaldığı alana indi.
AFAD ekibinden bir kişi keçileri tek tek halatlara bağlarken kayalıkların üst tarafından bulunan çalışma arkadaşları keçileri yukarı doğru çekerek kurtardı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan keçiler çobana teslim edildi.
Çoban hayvanlarını kurtaran ekiplere teşekkür etti.
Van,İpekyolu,AFAD