Afad Koordinasyon Toplantısı

Afet ve Acil Durum Kırklareli
İl Koordinasyon Kurulu (İAADKK) Toplantısı düzenlendi.
Toplantı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Kırklareli AFAD
İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti. Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda Kırklareli Afet Müdahale Planı kapsamında değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda afetlerle mücadele edilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler anlatılırken, kurul üyeleri görüş ve önerilerini bildirdi. - KIRKLARELİ
AFAD,Kırklareli
24 Kasım 2018 Cumartesi 09:50