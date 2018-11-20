Afad Masabaşı Bölge Tatbikatı Yapıldı

20 Kasım 2018 Salı 16:42



20 Kasım 2018 Salı 16:42

Çankırı AFAD koordinasyonunda Ankara, Eskişehir, Kırıkkale ve Bolu illerinin katıldığı Bölgesel Deprem Masabaşı Tatbikatı Çankırı AADYM Salonunda milli yazılım olan AYDES sistemi üzerinden icra ediliyor.Tatbikata tüm illerdeki hizmet grupları sistem üzerinden katıldı. Senaryoya göre saat 09.15 itibari ile Karabük'te 6,5 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem senaryosu AYDES sistemi üzerinden başarıyla yapıldı.Senaryoya göre Karabük merkezli 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun üzerine Çerkeş, Bayramören, kurşunlu ilçelerine Mobil Yönetim Merkezi kuruldu. Meydana gelen depremden 56 bin kişinin etkilendiği ve 8 bin 750 binanın hasarlı olduğu baz alınarak ekipler harekete geçti.Şabanözü Organize Sanayisi Bölgesinde bulunan çok sayıda fabrikanın hasar gördüğü ve patlayıcı madde üretimi yapan bir fabrika ile kimyasal madde üreten bir fabrikanın ağır hasar gördüğü bilgisi gelmesi üzerine ilgili ekipler olay yerine giderek incelemelerde bulundu.Bölgede hastanelerin hasar gördüğü tespit edilmesi üzerine AYDES sistemi üzerinden 20 ambulans ve 30 hasta nakil aracı talebinde bulunuldu. Afetin üzerinden 72 saat geçtikten sonra Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ın talimatı üzerine hasar tespit için çalışmalar başlatıldı. - ÇANKIRI