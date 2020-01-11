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AFAD, milli takım seçmelerine hazırlanan kayakçılar için seferber oldu - MUŞ

Muş'ta İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, yeterli kar olmadığı için kırsal bölgelerde antrenman yaparak milli takım seçmelerine hazırlanan kayakçılar için kar motoruyla pist açtı.

11.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:29
'ta İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, yeterli kar olmadığı için kırsal bölgelerde antrenman yaparak milli takım seçmelerine hazırlanan kayakçılar için kar motoruyla pist açtı.
Eğitim Kulübü Kayaklı Koşu Takımı sporcuları, il merkezinde yeterli kar seviyesinin bulunmaması nedeniyle kente 7 kilometre uzaklıktaki Karlıdere köyü kırsalında çalışmalarını sürdürüyor.
Sporcuların daha rahat şartlarda milli takım seçmelerine hazırlanması için çalışma yapan AFAD ekipleri, kar motoruyla kayaklı koşucular için pist oluşturdu.
Antrenör Burhan Oğlağo, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD ekiplerine destekleri için teşekkür etti.
Bölgede kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğunu anlatan Oğlağo, "AFAD ekipleri sayesinde açılan pistte rahat antrenman yaparak Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Burada sporcumuzla antrenman yapıyoruz. Hedefimiz şampiyonada iyi bir derece almak. İnşallah bunu başaracağız." dedi.
Sporculardan Gamze Suna da merkezde kar olmadığı için yüksek kesimlerde çalışma yaptıklarını anlattı.
Zorlu koşullarda şampiyonalara hazırlandıklarını aktaran Suna, "Hedefimiz iyi bir derece almak. Milli takımda koşmak ve ülkemizi, ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
AFAD, milli takım seçmelerine hazırlanan kayakçılar için seferber oldu - MUŞ

AFAD, Muş, Güncel

Kaynak: AA


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