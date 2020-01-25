Afet ve acil durumlarda genel destek kurumu olan AFAD özellikle depremlerde vatandaşların en yakınındaki isim oluyor. Vatandaşların hakkında aramalar yaptığı AFAD hakkında AFAD nedir? AFAD açılımı nedir? AFAD iletişim numaraları nedir soruları sıkça soruluyor. İşte AFAD hakkında merak edilenler…

AFAD NEDİR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurum olup, bir şemsiye kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı vb. ilgili diğer bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

AFAD AÇILIMI NEDİR?

AFAD'ın açılımı, Afet ve Acil Durum Yönetimi'dir.

AFAD HAKKINDA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.

Her ilde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmakla beraber; bazı illerde bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bu kuruma bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

AFAD KURULLARI

• Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu

• Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

• Deprem Danışma Kurulu

Afad hizmet birimleri

• Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı

• Müdahale Dairesi Başkanlığı

• İyileştirme Dairesi Başkanlığı

• Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı

• Deprem Dairesi Başkanlığı

• Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

• Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı

• Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

• Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanlığı

• Dış İlişkiler ve Uluslararası İnsani Yardım Dairesi Başkanlığı

• Eğitim Dairesi Başkanlığı

AFAD BAŞKANI KİMDİR

Afad Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu'dur.

AFAD İLETİŞM NUMARALARI

Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 06800 Çankaya/ Ankara

E-Posta: basin.halklailiskiler@afad.gov.tr

Telefon: 0 (312) 258 23 23

Faks: 0 (312) 258 2082

Birçok ilde ALO 122 hattı AFAD iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır.