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AFAD personelinden gönüllü askerlik müracaatı

Ardahan Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görevli memur 48 yaşındaki Ahmet Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik için başvuruda bulundu.

15.10.2019 10:34AFAD personelinden gönüllü askerlik müracaatı
Ardahan Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görevli memur 48 yaşındaki Ahmet Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik için başvuruda bulundu.
Ahmet Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda gönüllü görev almak için Ardahan Askerlik Şubesi Başkanlığına dilekçe ile başvurdu.
Erdoğan, dilekçesini teslim ettikten sonra şube çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Ardahan Askerlik Şubesine müracaat ettiğini söyledi.
Harekata katılmak için görev beklediğini ifade eden Erdoğan, "İnşallah Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız bizleri çağırır biz de seve seve oradaki kardeşlerimizle beraber cansiperane mücadele ederiz." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Ardahan, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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