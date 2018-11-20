Afad Personeline Eğitimler Devam Ediyor

Bilecik
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD
)personellerine Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ve Şüpheli Posta
eğitimi verildi.
Bilecik Afet ve Acil durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, eğitimlerin verimli geçtiğini ifade etti. Demirel "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ile yapılabilecek saldırılara karşı tedbirlerin alınması ve Yerel Düzey
(KBRN) hizmet grubunda görevli personelin bilgilendirilmesi amacıyla ilimiz Gençlik Merkezinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi gerçekleştirilmiş olup; planlanan eğitim Bursa
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (KBRN) ekibinde görevli eğitmenler tarafından verilmiştir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Bilecik,AFAD