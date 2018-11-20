20 Kasım 2018, 12:21
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Afad Personeline Eğitimler Devam Ediyor

Afad Personeline Eğitimler Devam Ediyor

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD)personellerine Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ve Şüpheli Posta eğitimi verildi.

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD)personellerine Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ve Şüpheli Posta eğitimi verildi.

Bilecik Afet ve Acil durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, eğitimlerin verimli geçtiğini ifade etti. Demirel "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ile yapılabilecek saldırılara karşı tedbirlerin alınması ve Yerel Düzey (KBRN) hizmet grubunda görevli personelin bilgilendirilmesi amacıyla ilimiz Gençlik Merkezinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi gerçekleştirilmiş olup; planlanan eğitim Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (KBRN) ekibinde görevli eğitmenler tarafından verilmiştir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK Bilecik,AFAD
20 Kasım 2018 Salı 12:21