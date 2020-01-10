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AFAD personeline ilk yardım eğitimi veriliyor

Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline ilk yardım eğitimi veriliyor.

10.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:54AFAD personeline ilk yardım eğitimi veriliyor
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline ilk yardım eğitimi veriliyor.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Afetlere Hazırlık Yılı" programı kapsamında ocak ayının temasının ilk yardım olarak belirlendiği aktarıldı.
AFAD çalışanlarının ilk yardım konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik hazırlanan programda, İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından bilgi verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurum hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi de düşünülerek beş grup halinde planlanan, pratik ve uygulamalı olarak verilen ilk yardım eğitimleri devam etmektedir. Düzenlenen söz konusu eğitimlerle, AFAD çalışanlarının ilk yardım konularında doğru bilgilerle donatılması, ilk yardım uygulama becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir."

Trabzon, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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