Afad Personeline "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Semineri

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planı kapsamında kamu kurumlarında çalışan personele yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri düzenleniyor.Afet ve Acil Durum (AFAD) Erzurum İl Müdürlüğünde kurum personeline yönelik düzenlenen seminerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş tarafından kadına yönelik şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerinin anlaşılması, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası ve ulusal mevzuat ve kadına yönelik şiddet konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar konularında bilgi verdi.Şiddetin tanımını yapan Gökdaş, şunları söyledi:"Şiddet, kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. Dünyada her yıl 1.6 milyon insanın şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Şiddet en çok kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, göçmenlere, evsizlere, mültecilere yönelmektedir."Kadına yönelik şiddetin tanımına değinen Gökdaş "Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Dünyada en az her 3 kadından 1'i fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır" dedi.Kadına yönelik şiddet en yaygın insan hakları ihlali olduğunu belirten Gökdaş, "Aile içi şiddet sosyal ve ekonomik kalkınmaya engeldir. Aile içi şiddet suça eğilimi arttırır. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasının önündeki en temel engellerden biridir. Sonuç olarak kadına yönelik şiddet; bir kadın sorunu değil, toplumsal bir sorundur" diye konuştu.Gökdaş, kadına yönelik şiddet konusunda 183 nolu sosyal danışma hattına başvurulabileceğini de sözlerine ekledi.Seminer sonunda katılımcılara bilinçlendirme broşürü dağıtıldı. - ERZURUM